11:40

Китай создал фонд размером 100 млрд юаней ($14,55 млрд) для инвестиций в интернет. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на агентство «Синьхуа».

Фонд создан при поддержке китайского правительства. Его цель – «помочь сделать Китай ведущим игроком в сфере интернет-технологий», цитирует Reuters сообщение китайского агентства.

Первоначальный взнос 30 млрд юаней фонд получил от китайского банка ICBC и операторов связи China Mobile и China Unicom.

Ранее в январе, напоминает Reuters, власти Китая объявили о намерении вложить 1,2 трлн юаней до 2018 года в развитие информационной инфраструктуры.