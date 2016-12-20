11:59

Великобритания провалила первые за четыре года испытания ядерного оружия, пишет The Sunday Times.

Речь идет о запуске в июне 2016 года баллистической ракеты Trident II D5. Как отмечает издание, после испытаний утверждалось, что они прошли успешно.

Однако, как рассказал изданию источник в военно-морских силах Великобритании, в действительности британское Минобороны скрыло неудачу.

По словам собеседника газеты, Trident выпустили с британской подлодки у штата Флорида. Ракета сбилась с курса и полетела в сторону побережья США. Во время испытаний на ней не было ядерной боеголовки.

Собеседник газеты предположил, что неудачный запуск скрыли от британского премьера Терезы Мэй, которая летом прошлого года убедила парламент потратить £40 млрд на подлодки, способные запускать ракеты Trident (цитата по Reuters).

Июньский запуск Trident стал всего лишь пятым в XXI веке, поскольку каждая такая ракета стоит £17 млн ($21 млн).