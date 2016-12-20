16:56

Россия хотела бы занять «нейтральную» позицию по сирийскому вопросу и уйти от поддержки режима Башара Асада, но этому мешает Иран и правительство Сирии.

Такое заявление сделал глава делегации сирийской оппозиции Мохаммед Аллуш накануне переговоров по Сирии в Астане, передает Reuters.

«Это настоящее испытание для России и ее возможности влиять на режим [президента Сирии Башара Асада] и Иран как гаранта сделки [по урегулированию ситуации], и если она потерпит здесь неудачу, это приведет к дальнейшим провалам», – сказал Аллуш.

В переговорах 23 января в Казахстане примут участие представители России, Турции, Ирана, сирийского правительства и оппозиции.

Заметка дополняется.