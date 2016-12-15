16:56

Россия хотела бы занять «нейтральную» позицию по сирийскому вопросу и уйти от поддержки режима Башара Асада, но этому мешает Иран и правительство Сирии.

Такое заявление сделал глава делегации сирийской оппозиции Мохаммед Аллуш накануне переговоров по Сирии в Астане, передает Reuters.

«Это настоящее испытание для России и ее возможности влиять на режим [президента Сирии Башара Асада] и Иран как гаранта сделки [по урегулированию ситуации], и если она потерпит здесь неудачу, это приведет к дальнейшим провалам», – сказал Аллуш.

В переговорах 23 января в Казахстане примут участие представители России, Турции, Ирана, сирийского правительства и оппозиции.

Встрече предшествуют трехсторонние консультации России, Ирана и Турции, передает РИА Новости.

Представители этих государств работают над итоговым документом по Сирии, сказал советник российского посольства в Казахстане Александр Мусиенко. Он также отметил, что трехсторонние переговоры идут «тяжело».

«Переговоры идут тяжело, вязко, но надо дать время нашим переговорщикам, чтобы они выполнили свою, конечно, непростую миссию. Безусловно, за один день такие вопросы не решаются», – цитирует дипломата «Интерфакс».

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