17:42

Власти Китая распорядились закрыть 111 полей для гольфа, сообщает Reuters со ссылкой на Национальную комиссию по развитию и реформам КНР.

Подлежащие закрытию поля незаконно занимают сельскохозяйственные земли и территории заповедников, утверждают китайские власти. Кроме того, некоторые площадки были обустроены с техническими нарушениями.

Всего в стране 683 поля для гольфа, с 2004 года новые площадки для игры в Китае не строят, напоминает Reuters.

В Китае гольф считают «спортом для миллиардеров», с в 2013 года членам правящей Коммунистической партии Китая запретили вступать в гольф-клубы.

До 2016 года гольф считался для чиновников преступлением, в апреле членам Компартии разрешили играть в него.