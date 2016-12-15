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Депутат Госдумы от «Единой России» Сергей Железняк является «наиболее вероятной» кандидатурой на пост заместителя начальника управления президента по внутренней политике (УВП), отвечающего за взаимодействие с парламентом. Об этом пишет РБК со ссылкой на источники в Кремле.

На должность кураторы Госдумы, кроме Железняка, выдвинут бывший глава думского комитета по конституционному законодательству Владимир Плигин, сообщает «Коммерсантъ».

«Сергей Железняк – более вероятная кандидатура», – сказал РБК источник в Кремле.

Собеседники издания полагают, что назначение Плигина «вряд ли состоится», поскольку он в скором времени может получить другой пост. Ранее «Коммерсантъ» сообщал, что он рассматривается в качестве кандидата на должность замминистра юстиции.

По данным РБК, на пост замначальника УВП есть и другие претенденты. Однако их фамилии не уточняются. Окончательное решение о назначении может быть принято в феврале.

Об уходе Сергея Смирнова с поста замначальника УВП стало известно 12 декабря 2016 года. Как отмечал «Коммерсантъ», он находился на испытательном сроке. По данным РБК, причиной отставки стало «неумение разрешить напряженность», которая возникла между администрацией президента и Госдумой.