22:30

Немецкий телеканал ARD показал новый сюжет о допинге в российском спорте с заявлениями информатора бегуна Андрея Дмитриева об отстраненном тренере легкоатлетов Владимире Казарине. Об этом пишет «Р-спорт».

В десятиминутном фильме показывается встреча журналиста телеканала Хайо Зеппельта с Андреем Дмитриевым. В сюжет также вошли видеоматериалы, снятые информатором на телефон. На кадрах, датируемых 12-м января, временно отстраненный Казарин якобы продолжает работать в Челябинске с российским бегуном Артёмом Денмухаметовым.

«Они, безусловно, работают с допингом, они без него не могут», – заявил Дмитриев.

Кроме того, Дмитриев упоминает тренера Сергея Епишина и двух других специалистов, имена которых заглушены в эфире.

В ноябре 2015 года Комиссия Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) рекомендовала пожизненно отстранить тренера Владимира Казарина за нарушения антидопинговых правил перед Олимпийскими играми 2012 года.

Президент федерации легкой атлетики (ВФЛА) заявил, что все меры по его отстранению Казарина были приняты, а Андрей Дмитриев «раздувает ситуацию».

Вице-премьер Виталий Мутко сообщил об отсутствии у него интереса к новому фильму ARD о допинге в России. Он посоветовал немецкому телеканалу заняться «поисками допинга у себя в Германии».

Первый фильм ARD, посвященный допингу в российском спорте, был представлен в 2014 году. Его появление подтолкнуло ВАДА провести собственное расследование. После этого Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) отстранила российских легкоатлетов от летних Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро.