22 января, 23:36

WikiLeaks попросила пользователей интернета прислать ей материалы по налоговой отчетности президента США Дональда Трампа. Об этом сообщается в твиттере организации.

«Советник Трампа Келлиэнн Конуэй заявила сегодня, что Трамп не опубликует свою налоговую декларацию. Присылайте ее к нам на сайт, мы сможем это сделать», – заявили в WikiLeaks.

Ранее на сайте Белого дома была размещена петиция с требованием опубликовать налоговую декларацию Трампа. За сутки она набрала более 100 тысяч голосов, что, по правилам, поставило Белый дом перед необходимостью дать официальный ответ.

Советник Дональда Трампа Келлиэнн Конуэй заявила, что президент не будет публиковать свою налоговую декларацию. Она добавила, что «людям нет дела» до данной информации.

В начале декабря пресс-секретарь будущего президента сообщил, что Трамп избавился от всех принадлежащих ему акций еще до выборов. Он утверждал, что основной целью продажи пакетов являлось финансирование предвыборной кампании. Трамп также закрыл связанные с Саудовской Аравией компании во избежание «конфликта интересов».