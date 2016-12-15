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Новый президент Гамбии Адама Барроу заявил, что государственная казна оказалась пуста после того, как предыдущий лидер Яйя Джамме покинул страну. Об этом сообщает передает агентство Reuters со ссылкой на сенегальское радио RFM.

«Согласно информации, которую мы получили, денег в казне нет. Это то, что нам было сказано. Завтра после моего фактического вступления в должность мы уточним все это», – сказал Бэрроу.

Советник нового лидера Гамбии Май Ахмад Фатти отметил, что министерство финансов и ЦБ подтвердили полное истощение казны. Он обвинил Джамме в том, что тот украл $11,4 млн из государтсвенных запасов за последние две недели своего правления.

Фатти подтвердил, что президентский самолет вывозил предметы роскоши и дорогие машины из страны в последние часы до истечения срока своих полномочий.

Яйя Джамме пришел к власти в результате военного переворота. Он управлял страной более 20 лет. Проиграв выборы в декабре 2016 года, он отказался признать поражение, оспорил итоги голосования в суде и потребовал новых выборов.

Войска Сенегала, Нигерии, Ганы, Того и Мали пригрозили Джамме вторжением, если тот не передаст власть победившему на президентских выборах Адаме Барроу 19 января. На следующий день лидер Гамбии согласился покинуть свой пост и 22 января улетел из страны.