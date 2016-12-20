Сравнивать «Единую Россию» с КПСС – самый заезженный публицистический штамп. Советские коммунисты голосовали единогласно, и единороссы голосуют единогласно, коммунисты встречали своих вождей овациями, и единороссы встречают вождей овациями, коммунисты говорили с трибун о надоях и внешней политике, и единороссы говорят о надоях и внешней политике – и как же их после этого не сравнивать? Но это сравнение не только заезженное, но и неточное, и несправедливое. «Единая Россия» – это не просто не КПСС, это принципиальная противоположность КПСС, и схожесть некоторых внешних проявлений только сбивает с толку.

КПСС с ленинских еще времен и до позднего Горбачева была, как очень точно назвал ее Сталин, своего рода орденом меченосцев – таким почти религиозным объединением, основанным в первые десятилетия на фанатизме, потом – на круговой поруке, но сохранившим сектантское устройство, железную дисциплину и самостоятельную сущность, которая позволяла партийным структурам на протяжении всей советской истории подменять собой слабое, почти во всем декоративное государство. У единороссов все строго наоборот – это они декоративная структура, имитирующая политическую партию в интересах самодостаточной и экспансионистской государственной власти. Партийный съезд – это всегда вершина большого политического айсберга, большая часть которого скрыта в невидимых широкой публике глубинах. Но в невидимой части айсберга КПСС заседало политбюро, всегда бывшее реальным высшим органом управления страной, отделы ЦК были сильнее и весомее любых министерств, а в партийной «особой папке» скапливались самые страшные секреты советской реальности. У «Единой России» нет ни особых папок, ни могущественных отделов, ни политбюро – у нее есть только совсем не влиятельный в сравнении с администрацией президента аппарат, и чиновничья массовка, не имеющая вообще никаких прав, собственных интересов, голоса – ничего.