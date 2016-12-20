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Крупнейшими поставщиками лекарств и медоборудования в Москве являются компании, связанные с бывшими партнерами вице-мэра по социальным вопросам Леонида Печатникова. Об этом пишут «Ведомости».

Издание изучило закупки мэрии и выяснило, что на столичном рынке лекарств большая часть заказов достается компаниям, основанным владельцами группы «Европейский медицинский центр» (EMC), в которой когда-то работал сам Печатников, или их партнерами.

По данным «Ведомостей», город тратит примерно столько же на медицинские препараты, сколько и Минздрав. В 2016 году Департамент здравоохранения Москвы разместил заказы на 54,43 млрд рублей.

По сумме сделок лидируют «Фармадис», «Тагор», «Эзра» и «Аквиста», связанные с ЕМС. За 2016 год эти компании выиграли городские аукционы на 14,7 млрд рублей, что составляет 27% от закупок департамента. При этом крупнейшие компании на федеральном фармрынке «Р-фарм» и «Биокад-фарм» получили заказы на 7,4 и 8,9 млрд рублей.

После централизации закупок в конце 2014 года конкурсы на онкопрепараты стали выигрывать «мало известные прежде» компании, отмечает главврач городской онкологической больницы №62 Анатолий Махсон.

Как выяснили «Ведомости», компании, связанные с ЕМС, получают тендеры не только департамента, но и больниц. По данным издания, более 30 городских медучреждений тратят на самостоятельные закупки 20 млрд рублей в год.