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Президент России Владимир Путин поручил премьеру Дмитрию Медведеву назначить разработчика Единой информационной системы (ЕИС) на 2017–2018 годы. Об этом узнали «Ведомости».

В поручении не указано, кто именно должен стать исполнителем. Издание напоминает, что ранее взять на себя работу по развитию системы предлагал «Ростех». Поручение президента стало ответом на письмо Минфина с просьбой назначить корпорацию разработчиком ЕИС, подтверждает источник «Ведомостей».

По подсчетам Минфина, контракт может принести «Ростеху» 350 млн рублей в год. Ранее конкурс на поддержку ЕИС в первом полугодии 2017 года выиграла компания «Ланит».

«Ростех» сможет формулировать технические параметры каталога товаров и услуг, диктовать форматы интеграции внешних систем, отмечает гендиректор Cognitive Technologies Андрей Черногоров. Он считает, что со сменой разработчика может появиться проблема «приоритетного доступа».

В ноябре министр открытого правительства Михаил Абызов выступил с инициативой сделать Минфин единственным министерством, которое будет контролировать закупки государства и госкомпаний.