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Период уплаты налогов за четвертый квартал 2016 года может оказаться проблемным для компаний и банков из-за отсутствия регламента по проведению платежей за третьих лиц. Об этом пишет «Коммерсантъ».

В конце ноября поправки к Налоговому кодексу позволили третьим лицам осуществлять платежи за налогоплательщика. «Коммерсантъ» провел опрос крупнейших банков из топ-10 и выяснил, что они до сих пор не могут воспользоваться этой возможностью.

«Мы ожидаем, когда нормативные акты по оформлению платежных поручений будут приведены в соответствие с поправками к НК РФ. После этого мы предоставим клиентам возможность уплаты налогов за третьих лиц», – сообщила руководитель отдела развития электронного бизнеса Райффайзенбанка Наталья Масарская.

Издание отмечает, что 25 января истечет срок уплаты НДС за четвертый квартал 2016 года, который является лидером поступлений в бюджет.

Банки попали в «затруднительное положение», пишет «Коммерсантъ». Они не могу отказать клиенту в предоставлении такой услуги и в то же время опасаются неверно оформить платеж. В случае нарушений клиенты могут потребовать от финансовой организации возместить расходы на пени и штрафы.