04:38

Разрешение иметь двух детей в семье привело к бурному росту рождаемости в Китае. Об этом сообщает Reuters со ссылкой заявление правительства страны.

В 2016 году в Китае родились 16,86 млн детей, при этом в период с 2011 по 2015 средняя годовая рождаемость составляла на 1,4 млн человек меньше.

«Несмотря на то что число женщин детородного возраста сократилось на пять миллионов, рождаемость возросла значительно, показывая что корректировка демографической политики была чрезвычайно своевременной и чрезвычайно эффективной», – сообщил представитель министерства здравоохранения.

Правило «одна семья-один ребенок» было введено в конце 1970-х, чтобы ограничить рост численности населения.

Однако в последние годы на повестку дня в Китае вышла проблема стареющего населения и дисбаланса в гендерном соотношении. Начиная с 2013 года постепенно смягчалась политика по ограничению рождаемости: в частности, двух детей разрешалось заводить сельским жителям в случаях, если первой рождалась девочка, а также если один из родителей – единственный ребенок в семье.

С 1 января 2016 года в Китае всем семьям было официально разрешено заводить второго ребенка.