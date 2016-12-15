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Более двух тысяч объектов строится в интересах Минобороны России, сообщил замглавы ведомства Тимур Иванов в интервью «Коммерсанту».

В их число входят объекты специального и социального назначения: радиолокационные станции, гидротехнические сооружения, аэродромы, медицинские объекты, жилые дома, школы и детские сады. Иванов назвал масштабы строительства колоссальными и сравнил с послевоенным периодом.

Среди крупнейших строек Минобороны в 2016 Иванов отметил возведение причалов для подлодок в Новороссийске и Вилючинске, обустройство военных городков двух ракетных бригад «Искандер-М» в Южном военном округе, строительство Тульского суворовского училища.

Всего в 2016 году Минобороны построило свыше 2,5 тысяч зданий и сооружений общей площадью 2,7 млн квадратных метров, добавил Иванов. В работах принимает участие около 30 тысяч человек, не считая субподрядчиков.

В конце декабря 2016 года министр обороны России Сергей Шойгу объявил об упразднении Федерального агентства по специальному строительству (Спецстрой). Ликвидировать агентство решили после его неудавшейся реформы, которая проводилась из-за многократных претензий к срокам выполнения работ подведомственных ему структур.