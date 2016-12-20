Американская контрразведка расследует связи советника Белого дома по национальной безопасности Майкла Флинна с российскими властями, пишет Wall Street Journal.
Проверку провели ФБР, ЦРУ и Агентство национальной безопасности (АНБ) США. О результатах расследования ничего неизвестно.
Расследование касается серии телефонных звонков Флинна российскому послу в США Сергею Кисляку 29 декабря. В этот день администрация президента Барака Обамы ввела новые санкции против России из-за «вмешательства» в выборы в США.
В переходном штабе Трампа тогда заявили, что контакты между Флинном и Кисляком касались организации беседы между будущим американским лидером и российским президентом.
Предметом проверки спецслужб также стали более ранние контакты советника Трампа с представителями России, отмечает WSJ.
Ранее разведка США обвинила российского президента Владимира Путина в том, что он отдавал «очевидное предпочтение» Дональду Трампу и якобы лично инициировал кибератаки с целью привести республиканца к победе.