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При Госдуме создают некоммерческую организацию (НКО), которая займется вопросами «развития парламентаризма». Об этом «Коммерсанту» сообщили источники в нижней палате парламента.

НКО, по данным газеты, возглавит советник председателя Госдумы Вячеслава Володина на общественных началах Алексей Чадаев, он от комментариев изданию отказался.

Работу по созданию НКО начали после выборов седьмого созыва в сентябре 2016 года, говорят источники «Коммерсанта».

При участии организации будет составляться рейтинг депутатов, учитывающий эффективность их работы в парламенте и в регионах. Также она займется «анализом работы механизмов Госдумы» и вопросами взаимодействия с регионами.

После того, как Госдуму возглавил бывший первый замглавы Администрации президента РФ Вячеслав Володин, в нижней палате парламента началось несколько реформ. Был изменен регламент работы, в том числе с регионами. Кроме того, депутаты согласились ввести штрафы за прогулы пленарных заседаний.