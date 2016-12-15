08:50

На автозаправочных станциях Магадана бензин марки АИ-95 начали продавать по талонам. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на департамент цен и тарифов Магаданской области.

«Временное ограничение связано с неисправностью танкера, осуществляющего доставку нефтепродуктов в регион. Дефицита остальных видов нефтепродуктов в Магаданской области не наблюдается», – цитирует агентство сообщение региональных властей.

По информации департамента, стоимость топлива на АЗС Магадана не увеличилась. Литр АИ-95 стоит 47,27 рубля, АИ-92–45,03 рубля, дизельного топлива – 45,80 рубля.

За неделю после январских праздников в России биржевая цена АИ-92 увеличилась на 8%, АИ-95 – на 5%, стоимость дизельного топлива достигла исторического максимума.

По прогнозу Федеральной антимонопольной службы, в 2017 году рост цен на топливо не превысит инфляцию.