Сенатор Елена Мизулина выйдет из партии «Справедливая Россия», об этом она сообщила в твиттере.
https://twitter.com/emizulina/status/823414018861924357
Также об уходе Мизулиной из партии сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу сенатора.
«Соответствующее заявление в региональное отделение политической партии “Справедливая Россия” в Омской области было направлено сегодня. В партии сенатор состояла с 2007 года», – сказано в сообщении.
Причин сенатор и ее пресс-служба не указали.
Мизулина была депутатом Госдумы VI созыва от «Справедливой России», она прошла по спискам Омской области. В 2015 году глава региона Виктор Назаров предложил ее кандидатуру в Совет Федерации.
Работая в Госдуме и Совфеде, Мизулина стала инициатором и соавтором нескольких резонансных законопроектов.
В конце 2016 года она выступила с идеей декриминализации домашнего насилия, также Мизулина высказывалась за запрет абортов в России и за ограничение «гей-пропаганды».