09:29

Сенатор Елена Мизулина выйдет из партии «Справедливая Россия», об этом она сообщила в твиттере.

https://twitter.com/emizulina/status/823414018861924357

Также об уходе Мизулиной из партии сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу сенатора.

«Соответствующее заявление в региональное отделение политической партии “Справедливая Россия” в Омской области было направлено сегодня. В партии сенатор состояла с 2007 года», – сказано в сообщении.

Причин сенатор и ее пресс-служба не указали.

Мизулина была депутатом Госдумы VI созыва от «Справедливой России», она прошла по спискам Омской области. В 2015 году глава региона Виктор Назаров предложил ее кандидатуру в Совет Федерации.

Работая в Госдуме и Совфеде, Мизулина стала инициатором и соавтором нескольких резонансных законопроектов.

В конце 2016 года она выступила с идеей декриминализации домашнего насилия, также Мизулина высказывалась за запрет абортов в России и за ограничение «гей-пропаганды».