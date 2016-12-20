11:05

Кассовые сборы фильма «Изгой-один», первого спин-оффа «Звездных войн», превысили $1 млрд, сообщает The Hollywood Reporter.

Указанную сумму фильм собрал в кинотеатрах на 39-й день проката. В Северной Америке сборы по итогам минувшего уикенда составили $512,2 млн, в других странах – $499,1 млн.

Как отмечает The Hollywood Reporter, спин-офф стал 28-м фильмом в истории, чьи сборы достигли отметки $1 млрд.

Ранее сообщалось, что «Изгой-один: Звездные войны. Истории» стала самой успешной картиной 2016 года по предпремьерным продажам билетов.

https://www.youtube.com/watch?v=PGqc_srpUzA

В декабре 2017 года в прокат выйдет восьмой эпизод «Звездных войн». Disney, которая купила Lucasfilm в 2012 году, планирует выпустить еще несколько спин-оффов, в том числе о молодом Хане Соло.