12:22

Власти Москвы не согласовали митинг против декриминализации побоев, который организаторы планировали провести на Болотной площади. Фотография официального ответа департамента региональной безопасности опубликована на странице мероприятия в фейсбуке.

Болотная площадь не может вместить тысячу заявленных участников мероприятия, пояснили свое решение в департаменте.

Теперь организаторы митинг планируют подать уведомление в префектуру Восточного административного округа Москвы на проведение акции в парке Сокольники 4 февраля. Изначально мероприятие планировалось провести 28 января.

Они также заявили, что намерены обжаловать отказ властей в проведении митинга на Болотной площади в судебном порядке.

11 января Госдума одобрила в первом чтении законопроект, который исключает из числа преступлений побои в отношении членов семьи. За принятие документа проголосовали 368 депутатов, один высказался против.