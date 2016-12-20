20 января прошла инаугурация 45-го президента США Дональда Трампа, а сразу после нее – не менее многолюдные акции протеста. Главной из них стал женский марш, который собрал более 600 тысяч протестующих только в Вашингтоне, и еще более миллиона – в других американских городах. Саму церемонию приведения Трампа к присяге американские СМИ сравнили с первой инаугурацией Барака Обамы в 2009 году. Тогда на Национальную аллею в самом сердце Вашингтона пришли 1,8 млн человек, сейчас же – как показывают снимки церемонии – присутствующих было значительно меньше.

Трамп поспешил обличить медиа во лжи, заявив, что на его церемонии было 1,5 млн человек. Его пресс-секретарь Шон Спайсер на своем первом же брифинге в Белом доме 22 января заявил, что число наблюдавших инаугурацию – как посетивших ее в Вашингтоне, так и следивших за трансляцией по всему миру – было самым большим в истории. Правдивость этого утверждения вызвала у СМИ глубокие сомнения, после чего советник Трампа Келлиэнн Конвей успокоила журналистов, пояснив, что Спайсер не лгал, а просто озвучил «альтернативные факты».

Все эти выступления в минувшие выходные буквально взорвали американские СМИ, и без того недовольные Трампом. Республиканские СМИ уже прозвали эту шумиху в стане противников «Trump Trauma» (примерный перевод – «травма из-за Трампа»). Журналисты, которых задело обвинение медиа во лжи, язвят над выражением Конвей. Atlantic, например, считает, что подобные претензии не должны звучать из уст Трампа, ведь именно «его администрация явилась примером бессмысленного вранья, способного смутить даже самых циничных обозревателей американской политики».