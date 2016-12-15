12:50

Русская православная церковь (РПЦ) будет помогать людям, которые лишились работы из-за автоматизации и информатизации процессов на производстве. Об этом 23 января в интервью ТАСС рассказал председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ, профессор МГИМО Владимир Легойда.

«Церковь будет помогать… Я думаю, что церковь будет таким колоколом, который будет напоминать о значимости человека, о том, что является в жизни самым главным», – пояснил он.

По словам Легойды, пока нельзя с уверенностью сказать, стал ли благом для человека информационно-технологический прорыв последних лет.

«Когда мы говорим об автоматизации, о роботах, многие представляют замену тяжелого физического труда машинным, но сегодня под ударом оказываются не только люди, которые занимаются физическим трудом, а как раз так называемые “белые воротнички”», – указал он.

Легойда выразил мнение, что общество переживает «стадию отмирания многих профессий», в том числе в области образования и здравоохранения. Он добавил, что «человек может остаться без средств к существованию, независимо от того, как он образован».

В середине января в Сбербанке заявили, что планируют заменить роботами три тысячи сотрудников. Речь идет о роботе-юристе, который самостоятельно составляет исковые заявления по физическим лицам.

Заметка дополняется.