12:33

Судья Конституционного суда (КС) России Владимир Ярославцев счел запрос Минюста о компенсациях бывшим акционерам ЮКОСа недопустимым.

Это следует из опубликованного на сайте КС постановления с особым мнением Ярославцева. По мнению судьи, запрос должен был быть отклонен. По мнению судьи, позиция России по вопросу компенсации бывшим акционерам ЮКОСа «непоследовательная и весьма противоречивая».

«Министерство юстиции Российской Федерации нашло “упрощенный” выход из создавшегося положения путем обращения в Конституционный Суд Российской Федерации о невозможности исполнения постановления ЕСПЧ. Однако такое обращение не может быть допустимым и в силу действия принципа nemo judex in propria causa (никто не может быть судьей в собственном деле)», – указывает Ярославцев в особом мнении.

КС 19 января разрешил России не выполнять решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) не платить бывшим акционерам нефтяной компании €1,8 млрд.

Заметка дополняется.