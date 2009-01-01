14:52

Полномочный представитель правительства в Конституционном суде (КС) Михаил Барщевский раскритиковал статью о многократных нарушениях на митингах (212.1 УК РФ), передает «Интерфакс». Конституционный суд рассматривает жалобу активиста Ильдара Дадина на эту статью.

«С моей точки зрения, сейчас существует смешная конструкция: несколько административных наказаний, а затем уголовное наказание. А назавтра снова административка. Получается, что мера общественной опасности повысилась, а мера ответственности понижается», – сказал Барщевский, добавив, что конструкция получилась «странной и неаккуратненькой».

Барщевский подчеркнул, что ему «не нравится» эта статья. В то же время она не противоречит Конституции, уточнил представитель кабинета министров.

По мнению представителя Генпрокуратуры Александра Куренного, при уголовном преследовании по указанной статье следует исходить «не из общественной опасности именно деяния, а из опасности конкретной личности».

Представители президента и Госдумы в суде также не сочли статью противоречащей Конституции.

Активист Ильдар Дадин, который был приговорен к двум с половиной годам колонии по указанной статье, подал на нее жалобу как на противоречащую Конституции. Ответственность наступает за формальные нарушения правил проведения мирных митингов, что нарушает основной закон страны, отмечает Дадин. В частности, статья нарушает право на свободу мирных собраний и свободу выражения мысли.

Дадин также указал на нарушение права не быть осужденным дважды за один и тот же проступок. Подразумевается, что активисты, осужденные по статье, должны понести сначала административное наказание, а затем уголовное за то же нарушение.

Сам Дадин не присутствовал на заседании: суд отклонил ходатайство защиты об участии активиста в процессе.

Уголовная норма была введена в 2014 году, максимальное наказание по ней составляет пять лет лишения свободы. Она подразумевает уголовную ответственность для тех, кто более двух раз в течение полугода нарушил статью 20.2 КоАП РФ (нарушение правил проведения митингов).

Ильдар Дадин был осужден в 2015 году. Он получил три года колонии, но затем суд смягчил приговор до двух с половиной лет. В ноябре 2016 года он пожаловался на пытки в колонии. Во ФСИН и СК позднее заявили, что проверки не подтвердили факт применения физической силы к Дадину.