11:29

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) рассмотрел жалобу российских заключенных Аслана Хамтоху и Артема Аксенчика на гендерную и возрастную дискриминацию при вынесении приговоров о пожизненном заключении в России. Речь идет о норме, согласно которой пожизненный приговор выносится только мужчинам от 18 до 65 лет.

По итогам рассмотрения суд решил, что механизм не является дискриминационным. Соответствующее решение размещено на сайте ЕСПЧ. Republic подробно писал о деле Хамтоху и Аксенчика.

Истцы утверждали, что статья 57 УК РФ (пожизненное лишение свободы) нарушает их права на жизнь, защиту от пыток, личную свободу и неприкосновенность. Российское законодательство основывается на предположении, что женщины не так опасны, как мужчины, что не подтверждено научно, указывают они. «Оно является следствием традиционного мнения о социальной роли женщин», – указал Аслан Хамтоху в иске. Аксенчик при этом уточнял, что отказ от вынесения пожизненного приговора беременным женщинам оправдан.

В ходе заседаний по делу адвокат истцов Элеонора Давидян отметила, что российские власти называют проявлением гуманности отказ от пожизненного заключения для некоторых категорий населения. «Значит, правительство признает, что пожизненное заключение под стражей негуманно и несправедливо», – заявила Давидян.

Российская сторона утверждает, что женщинам не выносят пожизненный приговоры из-за их особой роли в обществе и их особенностей. По статистике ФСИН, около 10% осужденных – женщины, что подтверждает их меньшую опасность, считает представитель России. Мужчины старше 65, в свою очередь, не приговариваются к пожизненному заключению из-за того, что они «не осознают свои действия».

Оба заключенных отбывают пожизненные заключения в российских колониях. Хамтоху подал иск в 2008 году, а Аксенчик – в 2011, после чего суд объединил их жалобы.

Решение о пожизненном лишении свободы выносится за совершение особо тяжких преступлений, которые посягают на жизнь и здоровье людей, общественную безопасность или связаны с сексуальными преступлениями против несовершеннолетних. На 1 января 2017 года по данной статье отбывало наказание 2005 человек.

Конституционный суд РФ может разрешить России отказаться от исполнения решений ЕСПЧ. Такой закон был принят Госдумой в декабре 2015 года.