13:53

Бывший главный редактор журнала Esquire Ксения Соколова является основным кандидатом на должность главы фонда благотворительного фонда «Справедливая помощь» Елизаветы Глинки, которая погибла в авиакатастрофе 25 декабря. Об этом сообщает РБК.

Как рассказал один из собеседников РБК, Глинка, известная как Доктор Лиза, считала правильным, чтобы в случае ее смерти фонд возглавила именно Соколова. Источник РБК в медицинских кругах предположил, что она согласится возглавить фонд, но только на несколько месяцев, пока не найдет человека, который будет заниматься им на постоянной основе.

Сама Соколова заявила РБК, что ничего не знает о своем возможном назначении. «У фонда есть попечительский совет, они обсуждают какие-то дальнейшие возможности. Я пока ничего об этом не знаю», – сказала она.

Соколова давно сотрудничает со «Справедливой помощью», рассказала представитель фонда Наталья Авилова. По ее словам, Соколова, в частности, помогла фонду переехать в Дом Милосердия на Новой Басманной, 26, где оказывают помощь раненым и тяжело больным детям, пострадавшим из-за конфликта в Донбассе.

При этом, как рассказала Авилова «Интерфаксу», вопрос о кандидатуре Соколовой на должность главы фонда не обсуждался.

«Мы сейчас не озадачены выбором лидера фонда, основная наша задача – продолжить работу фонда, мы озабочены тем, как сохранить проекты, которые были у Елизаветы Петровны [Глинки]», – сказала она.

Самолет Ту-154 Минобороны России, в котором летела Елизавета Глинка, разбился над Черным морем 25 декабря через несколько минут после взлета. Он летел из Сочи в сирийскую провинцию Латакия. На борту самолета находились 92 человека, все они погибли.