15:16

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила повышение штрафа за отказ пропустить пешехода на переходе. Об этом сообщается на сайте кабинета министров.

Одобренный законопроект предлагает взимать штраф от 1,5 тысяч до 2,5 тысяч рублей с водителей за нарушение статьи 12.18 КоАП (непредоставление преимущества при движении).

Увеличить размер штрафа предложило МВД после поручения президента РФ Владимира Путина. По их статистике, количество происшествий на пешеходных переходах в 2015 году увеличилось до 19,7 тысяч инцидентов, в них погибли более тысячи человек.

В настоящий момент штраф за отказ пропустить пешехода или велосипедиста составляет 1,5 тысячи рублей.

В правительстве ранее также одобрили введение административной ответственности за опасное вождение, которое будет наказываться штрафом 5 тысяч рублей. В числе признаков опасного вождения указывалось перестроение при занятых полосах, резкое торможение без причины и препятствование обгону.