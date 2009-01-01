15:19

Сервис «Яндекс.Деньги» уведомил о предстоящей блокировке избирательного счета оппозиционера Леонида Волкова, на который собирались деньги для президентской кампании Алексея Навального. Об этом Навальный сообщил в своем блоге.

«Спустя неделю после начала сбора хорошие люди из “Яндекс.Денег” честно сказали нам: чуваки, нам звонит ЦБ (“Яндекс.Деньги” как платежная система попадает под их регулирование) и требует, чтоб мы под любым предлогом закрыли кошелек Леонида Волкова, на который мы собираем деньги», – написал политик.

Как поясняется в письме, которое сервис «Яндекс.Деньги» отправил Волкову, избирательный счет будет заблокирован в связи с тем, что ЦБ может расценить его использование в обозначенных оппозиционером целях как противоречащее законодательству о выборах.

В случае, если избирательный счет не перестанет использоваться в течение пяти календарных дней, договор будет расторгнут в одностороннем порядке, говорится в письме.

Навальный заявил, что «действие сотрудников ЦБ – уголовное преступление», и потребовал, чтобы глава регулятора Эльвира Набиуллина дала свои разъяснение в связи со сложившейся ситуацией.

О своем намерении участвовать в выборах президента Навальный объявил 13 декабря. Согласно последнему отчету о сборе средств на избирательную кампанию политика, который он опубликовал 18 января, ему перечислили 12,3 млн рублей, более пяти млн из которых были переведены через «Яндекс.Деньги».

В 2013 году Навальный принимал участие в выборах мэра Москвы. После окончания его избирательной кампании СК возбудил дело против сторонников политика Константина Янкаускаса, Николая Ляскина и Владимира Ашуркова. Их обвинили в мошенничестве со средствами, собранными в ходе кампании.