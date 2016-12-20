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«Газпром» в ближайшие три года заморозит дивиденды на уровне 2016 года. Об этом сообщает Bloomberg, в распоряжении которого оказался бюджет концерна на 2017–2019 годы, передает «Прайм».

В бюджете «Газпрома» также предусматривается рост заимствований в 2018 году до 705 млрд рублей. Это в 2,5 раза больше, чем в 2017 году (288 млрд рублей).

Кроме того, компания планирует в текущем году продать активы на 350 млрд рублей (около $6 млрд). Таким образом «Газпром» собирается привлечь дополнительные средства «для обеспечения ликвидности и выполнения обязательств», если цены на нефть останутся на текущем уровне.

В декабре 2016 года заместитель председателя правления «Газпрома» Андрей Круглов говорил, что концерн намерен выплатить дивиденды за год не меньше, чем в предыдущем году. В 2015 году, по собственным данным, «Газпром» стал лидером среди публичных российских компаний по выплатам акционерам – всего им было начислено 187 млрд рублей (23,7% чистой прибыли компании по МСФО или более 50% скорректированной чистой прибыли по РСБУ).

Как сообщил «Газпром» в январе, по итогам первых трех кварталов 2016 года чистая прибыль компании по МСФО, относящаяся к акционерам компании, увеличилась на 5,25% до 709,3 млрд рублей. Выручка от продаж выросла на 3% до 4,3 трлн рублей.