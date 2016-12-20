15:50

Комитет имущественных отношений Санкт-Петербурга подал иск о выселении Европейского университета (ЕУ) из особняка в центре города. Об этом «Интерфаксу» сообщили в пресс-службе комитета.

«Мы подали иск о расторжении договора на аренду и выселении вуза в связи с несоблюдением условий договора в части требований комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры», – пояснили в комитете.

Если арбитражный суд удовлетворит иск, вуз сможет остаться в здании до конца учебного года, добавил собеседник «Интерфакса».

В декабре Рособрнадзор приостановил лицензию Европейского университета. Затем Арбитражный суд Москвы восстановил разрешение вуза на работу.

Как уточняет РАПСИ, в рамках судебного спора с Рособрнадзором университет в качестве обеспечительной меры попросил запретить Росреестру расторгать с ним договор аренды. Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленобласти 23 января удовлетворил это ходатайство.

«Фонтанка» пишет, что комитет имущественных отношений в одностороннем порядке расторг договор с вузом. ЕУ подал жалобу на это решение.

Главное здание университета располагается в особняке графа Кушелева-Безбородко, который был сенатором при Николае II. «Коммерсантъ» сообщал, что одной из причин конфликта вокруг ЕУ может быть реконструкция дворца.

Европейский университет был создан в Санкт-Петербурге в 1994 году. В попечительский совет вуза входят бывший глава Минфина Алексей Кудрин, директор Эрмитажа Михаил Пиотровский.