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Промышленное производство в России по итогам 2016 года увеличилось на 1,1% по сравнению с предыдущим годом. Об этом сообщается в пресс-релизе Росстата.

В результате рост российской промышленности оказался выше прогнозов Минэкономразвития. Сначала в министерстве ожидали увеличения промпроизводства на 0,4%, а в конце декабря прогноз был улучшен сразу до 1%.

В декабре промышленность РФ выросла на 3,2% в годовом выражении после подъема на 2,7% в ноябре. Однако с учетом сезонного и календарного факторов промпроизводство в декабре увеличилось на 0,4% против роста в предыдущем месяце на 1,3%.

Ранее в Росстате оценили рост промпроизводства в январе-ноябре 2016 года в 0,8%, после чего аналитики Sberbank CIB (инвестиционного подразделения Сбербанка) заявили, что эти данные противоречат арифметическим расчетам. Однако в статистическом ведомстве пояснили, что исторические данные по промпроизводству за предыдущие периоды уже нерелевантны и будут пересмотрены (скорее всего, в сторону повышения).

Бывший зампред ЦБ, старший научный сотрудник Института Брукингса Сергей Алексашенко в начале января отметил, что в связи с пересмотром данных Росстата по ВВП, отказом ведомства от публикации ежемесячных данных о динамике инвестиций в экономике РФ, а также корректировке данных по промпроизводству «получается весьма печальная картина – по большому счету, обоснованно утверждать, куда и с какой скоростью движется российский экономический корабль, и в каком состоянии находятся его элементы, сегодня невозможно».