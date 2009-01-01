18:08

Государственные компании в 2016 году заключили неконкурентные контракты на сумму 20 трлн рублей. Это 95% всех госзакупок в прошедшем году. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на отчет Минэкономразвития.

Всего за год бюджетные организации заключили контрактов на 21,1 трлн рублей, что на 3 трлн рублей больше, чем в 2015 году. Количество неконкурентных контрактов в 2015 году было также на уровне 95%.

Крупнейшим заказчиком стала нефтедобывающая компания «Роснефть», она заключила контракты на сумму 6,1 трлн рублей, далее следует «Газпром» – 1 трлн рублей, и «Аэрофлот», авиаперевозчик потратил 600 млрд рублей. В пятерку также вошли компании «РН-Транс» и РЖД.

На проведение закупок госкомпаниями в 2016 году было подано 825 жалоб, из которых обоснованными оказались 364 заявления. В ведомстве пожаловались на необходимость обеспечить информационную открытость закупок и развивать конкуренцию.

Ранее Минэкономразвития предложило объединиться с Генпрокуратурой и ФСБ для контроля за госзакупками. Ведомство планировало обязать поставщиков называть всех бенефициаров заказчиками и ужесточить понятие «конфликт интересов».

В августе генпрокурор РФ Юрий Чайка предложил ввести уголовную ответственность за нарушение правил проведения госзакупок. Премьер-министр Дмитрий Медведев, в свою очередь, обязал компании проводить общественные обсуждения при заключении контрактов суммой больше, чем 1 млрд рублей.