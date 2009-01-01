17:20

Сервис «Яндекс.Деньги» ограничит сбор средств на политические цели для частных лиц. Об этом TJournal сообщили в пресс-службе компании.

«Закон требует от нас ограничивать использование электронных кошельков в целях и способами, которые с точки зрения законодательства могут быть расценены неоднозначно, – пояснила пресс-служба».

В компании добавили, что в ближайшее время соответствующие изменения внесут в пользовательское соглашение.

Политик Алексей Навальный 23 января заявил о блокировке кошелька в «Яндекс.Деньгах», на который собирались средства для его президентской кампании.

Счет был открыт Леонидом Волковым. Собирать средства для Навального может Фонд борьбы с коррупцией, Волков лично вскоре этого делать не сможет, уточнили в «Яндекс.Деньгах».

Как утверждает Навальный, сервис объяснил блокировку кошелька тем, что ЦБ может расценить его использование как противоречащее законодательству о выборах.

Заметка дополняется.