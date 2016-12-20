21 января в США прошли женские марши против нового президента Дональда Трампа. В них приняли участие несколько миллионов человек по всей стране. Марши уже назвали самыми массовыми манифестациями в истории США – и это при том, что у американцев богатый опыт протестов против местной и федеральной власти, как мирных, так и радикальных. Некоторые из них широко известны – например, массовое движение против войны во Вьетнаме или кампания в поддержку прав чернокожих. Но даже локальные протесты в Штатах могут быть не менее драматичными, и, что характерно, обычно протестующие рано или поздно добиваются успеха.

Революция виски

В начале 1790-х годов в США произошел конфликт, который, по словам первого президента страны Джорджа Вашингтона, поставил под угрозу «само существование правительства». Поводом стал новый налог на алкоголь. Протесты против него пришлось подавлять армией, а американский историк Томас Слотер назвал их крупнейшим гражданским противостоянием за 80 лет – между Войной за независимость и Гражданской войной в США.