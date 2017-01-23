18:10

Главное следственное управление СК по Москве проверит информацию о противоправных действиях в отношении учеников московской школы. Об этом сообщается на сайте СК.

Речь идет о вышедшем 23 января материале «Медузы» о школе для одаренных детей «Лига школ».

Как утверждает издание, директор учебного заведения и его заместитель «в течение двух десятков лет сексуально домогались учениц».

«В рамках проверки следствием будет дана правовая оценка действиям учителей и руководства образовательного учреждения. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», – сообщили в Следственном комитете.

В сентябре 2016 года СК завел дело по статье о развратных действиях после проверок в московской школе №57.

Его фигурантами стали преподаватель истории Борис Меерсон и бывшая ученица Мария Немзер. По версии следствия, в 2010 году они совершали развратные действия в отношении несовершеннолетнего учащегося школы.