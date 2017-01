В январе ученые NASA и Национального управления океанических и атмосферных исследований (США) подтвердили, что 2016-й был самым жарким в истории наблюдений и третьим подряд рекордным по температуре годом. Сегодня климат планеты примерно на один градус теплее, чем был в середине XX века. Кажется, что это пустяк, но на самом деле это очень много – потепление запускает не только таяние полярных льдов, но и целую цепочку изменений, влияющих, а иногда и угрожающих жизни растений и животных на планете. Ученым зачастую не хватает данных, чтобы отследить эти изменения, и именно поэтому дневник одного затворника, сбежавшего от людей в лес, стал 15 лет назад научной сенсацией. The Atlantic рассказывает историю Билли Барра, обычного человека, который как-то раз заскучал и завел себе журнал, впоследствии превратившийся в легенду. ©2017 The Atlantic Media Co., as first published in The Atlantic Magazine. All rights reserved. Distributed by Tribune Content Agency.