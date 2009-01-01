19:21

Восьмой эпизод «Звездных войн» получил название «Последний джедай» («Star Wars: The Last Jedi»). Об этом сообщается в блоге киносаги.

Картина выйдет на экраны 15 декабря 2017 года. Режиссером стал Райан Джонсон, который снимал в том числе сериал «Во все тяжкие».

Предыдущий эпизод «Звездные войны: Пробуждение силы» вышел в декабре 2015-го, в 2018 году Lucasfilm и Disney представят девятый эпизод.

Первый фильм оригинальной трилогии вышел в 1977 году, с 1999 по 2005 год вышли картины так называемой новой трилогии. После того, как в 2012 году Lucasfilm купила студия Disney, франшизу перезапустили.

Также Disney занимается съемкой спин-оффов, первый под названием «Изгой-один» вышел в декабре 2016 года. Он стал самой кассовой картиной прошлого года по предпремьерным сборам и собрал в кинотеатрах больше $1 млрд на 39-й день проката.