2016 год принес миру много неожиданностей, последствия которых в полной мере проявятся в этом году. Специалист по международной безопасности, профессор Джорджтаунского университета и автор книг о России и геополитике Стив Левайн составил для Quartz прогноз возможных сюрпризов 2017 года и попытался объяснить, как дальше будет меняться мир, в котором массы подняли восстание против политического истеблишмента, главной интригой выборов стали хакерские атаки непонятного происхождения, а президентом США – Дональд Трамп.

Полвека назад американский историк Томас Кун изобрел термин «сдвиг парадигмы». Таким сдвигом может стать значительный прорыв в науке, меняющий фундаментальные понятия и основные правила научного подхода. Примеры – учение об эволюции и теория относительности. С точки зрения технологий право на это звание в современном мире есть, например, у iPhone.

Со временем яркий термин Куна истрепался и потерял большую часть своей силы. Сдвигом парадигмы теперь называют любой небольшой шаг в развитии технологий и даже в личной карьере. Но сейчас мы наблюдаем именно то явление, о котором писал Кун. Восстание против элиты по всему миру означает окончание старой эпохи и начало новой, еще нам неизвестной. Похоже, волна антиэлитизма станет главной движущей силой политических и экономических событий 2017 года, а возможно, и следующих лет. Иными словами, сейчас мы действительно переживаем сдвиг парадигмы.

Но пока новая эра не наступила, а старая уже ушла, мы находимся в вакууме, который всегда возникает перед тем, как новая эпоха окончательно возьмет свое и ее подхватят государства, движения и идеологии. Мы попытались предсказать развитие событий в 2017 году, используя набор правил прогнозирования геополитических изменений Quartz (а также дополнение к нему). Этот прогноз показывает, что в этом году все важные точки на Земле будут затронуты большими изменениями.

Треугольник нестабильности