19:51

Президент США Дональд Трамп объявил о подписании указа, согласно которому США выйдут из Транстихоокеанского партнерства (ТТП). Об этом сообщает Reuters.

Трамп вступил в должность 20 января, указ о ТТП стал одним из первых подписанных им документов. С критикой блока политик выступал в ходе избирательной кампании, а после победы пообещал, что США выйдут из партнерства «в первый день» его президентства.

Президент США называл создание блока «потенциальной катастрофой» для страны. О создании партнерства с 11 странами в октябре 2015 года договорилась администрация предыдущего президента США Барака Обамы. Переговоры о блоке велись восемь лет.

В ТТП вошли в том числе Япония, Австралия, Новая Зеландия, Вьетнам, Канада. Китай в блок не вошел, предполагалось, что партнерство создается для экономического противовеса этой стране.

Reuters отмечало, что, учитывая размер экономики США, создать ТТП без участия этой страны не получится.