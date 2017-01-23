21:03

В Министерстве культуры России обсуждают идею повысить стоимость прокатных удостоверений на голливудские фильмы почти в 1,5 тысячи раз. Об этом «Ведомостям» рассказал директор Фонда кино Антон Малышев.

Сборы формируются из суммы госпошлины, которую необходимо заплатить при получении прокатного удостоверения, уточнила газета. Сейчас стоимость сборов составляет 3,5 тысячи рублей, в планах у министерства поднять эту цифру до 5 млн рублей.

«Это позволит очистить прокат от заметного числа иностранных фильмов низкого качества. Взамен у нас будет больше сеансов под наше кино», – сказал Малышев.

Издание добавило, что это предложение «активно» лоббирует министр культуры Владимир Мединский, который намерен представить соответствующий проект на правительственном совете по кинематографии.

Полученные деньги, как пишут «Ведомости», пойдут на производство российских фильмов. При этом для создателей отечественного кинематографа стоимость удостоверения при одобрении инициативы также составит 5 млн рублей, но «в отличие от иностранных картин эти затраты им будут тем или иным образом компенсированы», пояснил собеседник газеты в Минкультуры.

В самом ведомстве отказались комментировать эту информацию.

В 2016 году из 585 фильмов, которые показали в российских кинотеатрах, 413 были иностранного производства, свидетельствуют данные журнала «Бюллетень кинопрокатчика».

29 декабря в прокат вышел фильм российский «Викинг», который рассказывает о жизни князя Владимира. Рекорд для отечественного кинематографа по сборам ему удалось установить после девяти дней показа, собрав 1 млрд 52 млн рублей.

RNS уточнило, что перед выходом «Викинга» Минкультуры предлагало «раздвинуть прокат», чтобы исключить одновременный показ «громких премьер». По словам Мединского, российская премьера вышла «фактически одновременно со “Звездными войнами”, там еще какие-то были “Самоубийцы”», которые «отняли» у «Викинга» часть потенциальной аудитории. От предложения министерство создатели российского фильма отказались, пояснив, что хотят «бороться по-честному».