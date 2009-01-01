23 января, 21:56

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что граждане республики проходят службу в батальоне военной полиции Министерства обороны России в сирийском Алеппо. Об этом он написал в инстаграме.

«Бойцы с гордостью говорили, что им выпала честь нести службу по поддержанию мира и правопорядка в Алеппо, защищая гражданское население от террористов», – сказал чеченский лидер.

В декабре «Новая газета» сообщила, что власти Чечни получили распоряжение сформировать два батальона военнослужащих для отправки в Сирию. По информации издания, при ОМВД по Шелковскому району республики создали спецроту из 10 человек, в которой солдаты вели усиленную физическую и боевую подготовку. При этом отмечалось, что власти стремятся рекрутировать в батальоны тех чеченцев, чьи родственники воюют за «Исламское государство».

Кадыров тогда заявил, что информация о формировании батальонов не соответствует действительности, а якобы рекрутинг родственников сторонников ИГИЛ чеченский лидер назвал «больной фантазией».

При этом «Новая» добавила, что после этого среди сотрудников Нацгвардии стали распространять обучающие брошюры с рекомендациями по выполнению боевых задач в Сирии и иллюстрированные разговорники.