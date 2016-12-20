23 января, 22:36

США допустили возможность сотрудничества с Россией по Сирии для совместной борьбы с «Исламским государством». Об этом заявил пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер, передает Associated Press.

«Президент Дональд Трамп очень ясно дал понять, что он будет работать с любой страной, разделяющей наши интересы победить “Исламское государство”», – сказал он.

Пресс-секретарь уточнил, что администрация Трампа готова работать «с Россией или с кем-либо еще», чтобы победить ИГИЛ.

При этом в Пентагоне, как сообщает агентство, не подтвердили информацию Минобороны РФ о том, что США и Россия наносят совместные удары по позициям боевиков в Сирии.

Пресс-секретарь возглавляемой США коалиции полковник Джон Дориан назвал заявление Москвы пропагандой, пояснив, что страны исключительно обмениваются информацией о безопасности полетов, чтобы избежать столкновения в небе.

Борьбу с «Исламским государством» Белый дом называл одним из приоритетов в своей работе. При этом до вступления Трампа в должность бывший госсекретарь США Джон Керри опасался, что новый американский лидер заключит с Москвой сделку, по условиям которой США «полностью окажутся» на стороне сирийского лидера Башара Асада.

Кроме того, 23 января в Астане начались переговоры по урегулированию ситуации в Сирии между Дамаском, вооруженной сирийской оппозицией, Россией, Турцией и Ираном, на заседании присутствовали также спецпосланник генсека ООН по Сирии Стаффан де Мистура и посол США в Казахстане Джордж Крол.

Спецпредставитель президента РФ по Сирии, глава российской делегации Александр Лаврентьев сказал, как передает «Интерфакс», что итоговый документ будет подписан 24 января. По его словам, встреча была «продуктивной, сирийская сторона проявила полное понимание и конструктивизм».