23 января, 23:46

Исполнительный директор «Формулы-1» Берни Экклстоун уволен со своего поста. Об этом он сам рассказал изданию Auto motor und sport.

«Я был уволен сегодня, я просто ухожу. Официально. Я больше не руковожу компанией. Чейз Кэри занял эту позицию», – сказал Экклстоун.

Новый глава гонок Чейз Кери ранее занимал пост председателя совета директоров «Формулы-1», а также был исполнительным директором Rupert Murdoch’s 21st Century Fox.

Экклстоуну, который руководил компанией со дня ее основания, в свою очередь, предложили должность почетного председателя «Формулы-1».

«Моя новая должность? Это американский термин, это своего рода почетный президент. Я не знаю, что это значит», – прокомментировал он свое назначение.

В сентябре состоялась сделка по продаже 18,7% акций «Формулы-1» за $746 млн корпорации Liberty Media, принадлежащей миллиардеру Джону Мэлоуну. При этом у корпорации появилось право выкупить оставшуюся часть акций. Liberty Media им воспользовалась и 23 января объявила о завершении сделки по приобретению «Формулы-1». Стоимость компании составила $8 млрд, ее акционерного капитала – $4,4 млрд.

В пресс-релизе компании также сообщается, что коммерческой частью «Формулы-1» займется бывший глава ESPN Шон Брэтчс, а руководителем спортивного отделения станет бывший глава команды «Мерседес» Росс Браун.

Экклстоун руководил Formula One Group с 1987 году. Он рассказал Reuters, что гордится тем бизнесом, который ему удалось построить за 40 лет, и своими достижениями на посту главы компании.

Новый сезон «Формулы-1» стартует 24 марта в Мельбурне.