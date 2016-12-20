Почти одновременно появилось две новости: первая – «Яндекс.Деньги» прекращает обслуживание электронных кошельков, предназначенных для политических целей; вторая – глава ВЦИОМа Валерий Федоров в интервью РБК признал, что главным риском для Владимира Путина является низкая явка на президентских выборах, намеченных на март 2018 года. Кремлю предстоит интересный эксперимент: одной рукой окончательно высушить политическую жизнь, а другой – каким-то немыслимым способом возродить интерес к ней в сердцах россиян. Иначе есть риск, что многие из них предпочтут провести мартовское воскресенье следующего года не на избирательных участках, а как-нибудь с большей пользой.

Политическая жизнь скукоживается на протяжении всего времени правления Владимира Путина. И вспоминать не стоит, как он политически нейтрализовал губернаторский корпус, равноудалил олигархов, создал комфортные условия для вымирания мечтавшей о партнерстве реальной либеральной оппозиции. Но процесс деполитизации в последний год неожиданно запустился с новой силой.