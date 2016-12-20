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Вкладчики Татфондбанка и Интехбанка намерено сокращали средства на своих счетах перед введением моратория на выплату кредитов, чтобы получить страховку. Об этом близкие к банкам источники рассказали «Ведомостям».

В случае, если в банке вводятся временная администрация и мораторий на выплату кредитов, вклады не более 1,4 млн рублей попадают под государственную страховку. Вкладчики получают деньги из средств Агентства по страхованию вкладов (АСВ).

«Проводились внутрибанковские переводы со счетов юрлиц на счета физлиц, дробились крупные вклады, оформлялись фиктивные операции по снятию средств одними вкладчиками и одновременному внесению этих же средств на старые или новые счета других физлиц», – пояснил источник газеты.

«Ведомости» отметили, что оставшиеся в результате махинаций средства по вкладам не были внесены в реестр.

Собеседник издания пояснил, что в ходе этих операций из реестра Татфондбанка вышли 3,9 тысячи человек, чьи вклады составляли 4,4 млрд рублей. Интехбанк потерял 2,1 тысячу вкладчиков с требованиями на 1,7 млрд рублей.

При этом, по словам источника, не исключено, что в реестр также могли не войти «добросовестные вкладчики».

В АСВ сказали, что знают о существовании подобной проблемы.

«Агентство рассматривает заявления несогласных с размером требований, включенных в реестр, и разбирается в ситуации», – сказал представитель АСВ.

Ранее «Коммерсантъ» писал, что две тысячи вкладчиков Татфондбанка «обманным путем» стали клиентами дочерней структуры банка «ТФБ-Финанс» и в сумме потеряли четыре млрд рублей. Деньги клиентов с вкладами более миллиона рублей сотрудники банка предлагали перевести на другой счет под более высокие проценты с сохранением страховки. В таком случае вкладчики фактически становились клиентами «дочки» банка – инвесткомпании «ТФБ-Финанс». Когда клиенты начали подавать заявления о страховом возмещении, они выяснили, что не являются клиентами Татфондбанка.

АСВ решило ввести временную администрацию в Татфондбанке 15 декабря. До этого стало известно об ограничениях на выдачу вкладов и снятие наличных в банкоматах, позже банк приостановил обслуживание клиентов с 14 по 17 декабря.

«Ведомости» писали, что власти Татарстана задумались о слиянии Татфондбанка с подконтрольным республике банком «Ак Барс», но глава Татарстана Рустам Минниханов опроверг эту информацию.