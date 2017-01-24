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Генпрокуратура и эксперты Дальневосточного университета (ДВФУ), у которых Конституционный суд (КС) запросил отзыв на жалобу осужденного активиста Ильдара Дадина, признали необходимость изменить законодательство о массовых мероприятиях. С их выводами ознакомился «Коммерсантъ».

Отзыв составили замгенпрокурора Владимир Малиновский, завкафедрой уголовного права ДВФУ Александр Коробеев, а также доценты Александр Мальцев и Алексей Ширшов. Издание отметило, что позиция экспертов «во многом» совпадает с аргументами, которые привел в жалобе Дадин.

В ДВФУ сочли, что криминализация неоднократного нарушения правил массовых мероприятий без каких-либо последствий, о которых сказано в уголовном деле, является «необоснованной».

«Отсутствуют два важнейших критерия криминализации – необходимая и достаточно высокая степень общественной опасности деяния и причинение вреда охраняемым законом общественным отношениям», – сказано в документе.

В университете также подчеркнули, что за одно и то же правонарушение не может следовать как административная, так и уголовная ответственность.

Малиновский добавил, что «неоднократность совершения правонарушений» нельзя считать обстоятельством, «повышающим степень опасности таких действий до уровня, характерного для преступлений».

«Нельзя также признать вполне корректным текст примечания [к статье 212.1 УК РФ] в части, устанавливающей количество случаев привлечения к административной ответственности (“более двух раз”), как условия наступления уголовной», – заявил замгенпрокурора.

По его мнению, эти факты свидетельствуют о необходимости изменить уголовное и, возможно, административное законодательство.

Эксперты ДВФУ также негативно высказались насчет примечания к статье 212.1 УК РФ, поскольку оно позволяет «произвольное и необоснованное применение права, бесконечно расширяя усмотрение правоприменителя».

Эту позицию, как пишут «Ведомости», не поддержали в Минюсте и МВД. По мнению замминистра юстиции Сергея Герасимова, если гражданин неоднократно совершает административное правонарушение, то это свидетельствует о неэффективности административной ответственности и необходимости применить уголовные меры наказания.

Из-за нарушения правил массовых мероприятий может быть заблокирован доступ к общественному транспорту и местам проведения досуга, сочли в МВД. Этот факт в ведомстве назвали «возросшей общественной опасностью».

Публичные слушания, на которых будет рассмотрена жалоба Дадина, состоятся в КС 24 января.

Ильдар Дадин, содержавшийся в колонии ИК-7 в Карелии, в ноябре 2016 года пожаловался на пытки, но отказывался от перевода в другое исправительное учреждение. При этом в декабре адвокат активиста узнал, что Дадина этапировали из колонии в Сенеже.

О его местонахождении стало известно в январе. Новым местом заключения активиста стала ИК-5 в алтайском крае, которую уполномоченный по правам человека при президента РФ Татьяна Москалькова назвала одной из лучших. При этом сам Дадин попросил перевести его обратно в карельскую колонию, так как он считает, что его нахождение там поможет другим подвергающимся пыткам заключенным.