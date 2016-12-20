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Сенат США утвердил Майка Помпео на должность директора Центрального разведывательного управления (ЦРУ). Об этом сообщает Reuters.

Из 100 сенаторов за проголосовали 67, против – 30. Агентство отметило, что большинство выступивших против предложенного кандидата являются членами Демократической партии.

Помпео намерен усилить слежку за населением, для чего выступает с инициативой отменить закон, запрещающий Федеральному бюро расследований и Агентству национальной безопасности собирать данные о телефонных звонках тех граждан, которые не находятся под подозрением правоохранительных органов.

До этого новый глава ЦРУ на протяжении шести лет был членом палаты представителей США.

Ранее Cенат США одобрил Джеймса Мэттиса на должность главы Пентагона и Джона Келли на пост министра внутренней безопасности. Кроме того, президент США Дональд Трамп подписал указ, которым распорядился «снизить регулирование» системы здравоохранения. В дальнейщем американский лидер планирует обсудить с Конгрессом отмену или изменение реформы, получившей название Obamacare.

23 января Трамп объявил о выходе США из Транстихоокеанского партнерства (ТТП). Соответствующий указ он обещал подписать в первый день своего президентского срока, так ТТП, по его мнению, является «потенциальной катастрофой» для страны.