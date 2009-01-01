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Скорая помощь получит право прерывать сообщения радиостанций в автомобилях, чтобы обратиться к водителям с требованием уступить дорогу. Об этом «Коммерсанту» рассказал представитель департамента по делам гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности Москвы Сергей Мартышков.

Схема передачи экстренных сообщений основана на перехвате сигнала Radio Data System (RDS), которую используют для отображения на дисплеях приемников сопутствующей радиопередачам информации, передаваемой радиостанциями.

До конца технология еще не проработана, пишет газета. По задумке московских властей, которые проводят тестирование, сигнал должен распространяться не на весь город, а на отдельный район или улицу.

Газета подчеркнула, что разработкой занимается Минкомсвязи РФ, так как речь идет о создании «стандарта для всех экстренных оперативных служб».

По словам представителя Минкомсвязи Екатерины Осадчей, вопрос о компенсации радиостанциям убытков от использования эфирного времени находится на «начальной стадии обсуждения».

Издание отметило, что стоимость половины минуты эфирного времени на московских радиостанциях может превышать 100 тысяч рублей. Опрошенные «Коммерсантом» представители радиоиндустрии сообщили, что готовы отказаться от компенсаций в том случае, если сообщения будут связаны с ЧП и «будут идти не слишком часто и не будут чересчур длинными».